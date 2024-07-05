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США відклали спільні військові навчання з Грузією

Навчання відкладені на невизначений термін.

США відклали спільні військові навчання з Грузією
США відклали спільні військові навчання з Грузією
Фото: defense.gov

Сполучені Штати ініціювали комплексний перегляд двосторонніх відносин США і Грузії. 

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“У рамках цього перегляду Сполучені Штати відкладуть на невизначений термін цю ітерацію навчань Noble Partner у Грузії, які спочатку були заплановані на 25 липня – 6 серпня 2024 року”, - йдеться у повідомленні.

В Пентагоні нагадали, що 30 травня уряд США почав повний перегляд усієї двосторонньої співпраці з Грузією. 

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Рішення відкласти навчання Noble Partner пов’язане з помилковими звинуваченнями грузинського уряду проти Сполучених Штатів та їх партнерів. У них йдеться про начебто тиск на Грузію, щоб відкрити другий фронт проти Росії.

Отже, уряд США вирішив, що це невідповідний час для проведення широкомасштабних військових навчань у Грузії.

Водночас, США продовжуватимуть співпрацювати з силами оборони Грузії, оскільки прагнуть продовжувати зміцнювати здатність Грузії захищати свій суверенітет і підтримувати свою територіальну цілісність.

Згодом Міноборони Грузії відреагувало на заяву Пентагону, і висловило жаль з приводу цього рішення.

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