США відклали спільні військові навчання з Грузією

Сполучені Штати ініціювали комплексний перегляд двосторонніх відносин США і Грузії.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

“У рамках цього перегляду Сполучені Штати відкладуть на невизначений термін цю ітерацію навчань Noble Partner у Грузії, які спочатку були заплановані на 25 липня – 6 серпня 2024 року”, - йдеться у повідомленні.

В Пентагоні нагадали, що 30 травня уряд США почав повний перегляд усієї двосторонньої співпраці з Грузією.

Рішення відкласти навчання Noble Partner пов’язане з помилковими звинуваченнями грузинського уряду проти Сполучених Штатів та їх партнерів. У них йдеться про начебто тиск на Грузію, щоб відкрити другий фронт проти Росії.

Отже, уряд США вирішив, що це невідповідний час для проведення широкомасштабних військових навчань у Грузії.

Водночас, США продовжуватимуть співпрацювати з силами оборони Грузії, оскільки прагнуть продовжувати зміцнювати здатність Грузії захищати свій суверенітет і підтримувати свою територіальну цілісність.

Згодом Міноборони Грузії відреагувало на заяву Пентагону, і висловило жаль з приводу цього рішення.