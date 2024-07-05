Онука співзасновника Walt Disney Company вимагає заміни Байдена у бюлетені

Через намір Джо Байдена продовжувати передвиборчу кампанію Демократична партія ризикує втратити ще одного донора. Про своє рішення припинити пожертви оголосила Ебігейл Дісней, онука брата легендарного мультиплікатора Волта Діснея - Роя.

Як пише The Hill, спадкоємиця родини Діснеїв була одною із активних спонсорок демократів: з 1992 року вона вклала у різноманітні кампанії 2 мільйони доларів особистих коштів. Проте зараз 64-річна продюсерка та громадська діячка не вірить в успіх Байдена на виборах.

"Це не є неповагою, це реальність. Байден - хороша людина, він добре послужив країні, проте ставки занадто високі. Якщо він не поступиться місцем іншому, демократи програють. Наслідки цієї поразки будуть по-справжньому жахливими", - заявила Дісней.