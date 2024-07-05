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Словаччина збільшить постачання електроенергії в Україну восени та взимку, - Пеллегріні

Також Словаччина готова за необхідності розмістити більшу кількість військ НАТО.

Словаччина збільшить постачання електроенергії в Україну восени та взимку, - Пеллегріні
Петер Пеллегріні
Фото: EPA/UPG

Президент Словаччини Петер Пеллегріні відвідав Польщу з офіційним відрядженням, і прокоментував там відносини його країни з Україною.

Про це повідомляє Pravda.sk.

“З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тис. мегават електроенергії, і збираємося збільшити поставки восени та взимку, що, мабуть, буде ключовим для України”, – сказав Пеллегріні. 

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Він зазначив, що Словаччина виконує "багато роботи" для Києва, і підкреслив, що його країна не визнає анексію Росією Криму чи насильницьку зміну кордонів на сході та півдні України.

Також Пеллегріні підтвердив, що зустрінеться із президентом Укаїни Володимиром Зеленським

Крім того, президент Словаччини заявив, що Братислава готова розмістити більшу кількість військ НАТО в Словаччині, якщо це буде необхідно.

  • Словаччина готова зробити свій внесок у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України. Зокрема, частину боєприпасів, які постачатимуться, буде відновлено на словацьких заводах.
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