Прикордонники затримали в горах чотирьох ймовірних нелегалів

Прикордонники Чопського загону затримали у Закарпатській області чотирьох чоловіків, які пояснили свою присутність біля кордону зі Словаччиною пристрастю до гір та туризму.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Троє з чоловіків, які йшли із туристичним спорядженням, виявилися громадянами України, четвертий - росіянином.

“Чоловіки намагалися переконати правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами, втім, не додали, що за їхнім планом, завершитися вона мала для когось в Німеччині, для інших – у Польщі”, - уточнили в ДПСУ.

Під час перевірки прикордонники встановили, що затримані давно знайомі між собою і дійсно займалися туризмом. Чоловіки розраховували, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність зустріти прикордонників.

Бійці ДПСУ з'ясували, що росіянин багато років проживає у Луцьку і знайомий з іншими затриманими. Після перетину кордону він планував повернутися тим же маршрутом назад і пізніше виїхати за кордон через один з пунктів пропуску.

Чоловіків затримали і доставили у прикордонний підрозділ. Громадянам України доведеться відповідати перед судом за спробу незаконного перетину державного кордону, а громадянина РФ притягнули до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.