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Російська армія атакувала Нікопольщину дронами та артилерією

Найбільше постраждав Нікополь.

Російська армія атакувала Нікопольщину дронами та артилерією
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Ворог впродовж дня атакував Нікопольшину Дніпропетровської області артилерією і БпЛА. Під ударами опинився Нікополь, де загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Найбільше дісталося райцентру (Нікополю — ред). Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості",— ідеться у повідомленні. 

У місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто. Понівечені 2 навчальні заклади, амбулаторія, адмінбудівля. А ще – магазини, салон краси, банк. 

Під ударами росіян опинилися Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено агрофірму. 

У Покровській громаді через обстріли поранено людина. Інформація уточнюється.

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