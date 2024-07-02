Російська армія атакувала Нікопольщину дронами та артилерією

Ворог впродовж дня атакував Нікопольшину Дніпропетровської області артилерією і БпЛА. Під ударами опинився Нікополь, де загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Найбільше дісталося райцентру (Нікополю — ред). Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості",— ідеться у повідомленні.

У місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто. Понівечені 2 навчальні заклади, амбулаторія, адмінбудівля. А ще – магазини, салон краси, банк.

Під ударами росіян опинилися Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено агрофірму.

У Покровській громаді через обстріли поранено людина. Інформація уточнюється.