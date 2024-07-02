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На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей

За "лікування" рідних від залежностей родичі платили від 10 до 20 тисяч гривень на місяць. 

На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
Викритий "реабілітаційний центр"
Фото: Нацполіція

На території Хмельницької та Тернопільської областей викрили так звані "центри реабілітації", в яких утримували проти волі осіб з алкогольною, наркотичною та ігровою залежністю. 

Як повідомили у Нацполіції,  відкрили "заклади" восьмеро спільників, яких уже викривали на аналогічних злочинах.

"У ході досудового розслідування працівники поліції з’ясували, що двоє із восьми підозрюваних перебувають під слідством. Наприкінці 2023 року їм оголосили про підозру за аналогічний злочин - незаконне позбавлення волі або викрадення людини", – йдеться у повідомленні Нацполу.

Тоді суд обрав їм запобіжні заходи - нічний домашній арешт. Проте це фігурантів не зупинило і вони створили два нових реабілітаційних центри й знайшли ще шістьох спільників.

Популяризували діяльність своїх центрів через вебсайти та через знайомих. В оголошенні зазначали, що в закладі працюють висококваліфіковані спеціалісти й використовують у роботі найсучасніші методики.

Викритий реабілітаційний центр
Фото: Національна поліція
Викритий реабілітаційний центр

Оздоровлення коштувало від 10 до 20 тисяч гривень на місяць. Пацієнтів забирали самостійно, а родичів у приміщення не пускали.

Як повідомлили правоохоронці, насправді серед працівників центрів не було жодного медика, а всі «реабілітологи» - раніше судимі з алко- та наркозалежностями. 

Людей утримували в умовах жорсткої ізоляції: забороняли користуватися телефонами та спілкуватися з родичами, а виходити на вулицю підопічні могли лише під наглядом персоналу. З медпрепаратів використовували тільки заспокійливі засоби. 

"У двох реабілітаційних центрах ми провели одночасно сім  обшуків та вилучили транспорт, мобільні телефони, банківські карти, комп’ютерну техніку, лікарські засоби, печатки, гроші, документацію та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів", – прокоментував керівник відділу міграційної поліції ГУНП у Тернопільській області Олександр Буняк.

Вилучені речі у так званих реабілітаційних центрах
Фото: Нацполіція
Вилучені речі у так званих реабілітаційних центрах
Зловмисникам слідчі поліції повідомили про підозру відповідно до ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146 - незаконне позбавлення волі, вчинене організованою злочинною групою Кримінального кодексу України. 

Суд обрав шістьом фігурантам  запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, нічний та цілодобовий домашній арешти. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів ще двом учасникам групи.

Обвинуваченим загрожує до 10-ти років позбавлення волі. 

На Дніпропетровщині 50 людей утримували у трудовому рабстві під виглядом реабілітаційного центру.

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