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На Дніпропетровщині півсотні людей утримували у трудовому рабстві під виглядом реабілітаційного центру

Людей вербували на вокзалах ВПО і соціально незахищених громадян та пропонували їм безкоштовне житло та працевлаштування.

На Дніпропетровщині півсотні людей утримували у трудовому рабстві під виглядом реабілітаційного центру
Фото: Офіс Генпрокурора

На Дніпропетровщині 50 людей утримували у трудовому рабстві під виглядом реабілітаційного центру. Людей вербували на вокзалах ВПО і соціально незахищених громадян та пропонували їм безкоштовне житло та працевлаштування. Чотирьох організаторів кримінальної схеми затримали у Дніпрі. 

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, четверо мешканців м. Дніпра організували протиправну схему вербування громадян для утримання їх в трудовому рабстві – на безоплатних сільськогосподарських та будівельних роботах на території області.

Учасники групи вербували на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання. 

Фото: Офіс Генпрокурора

Шляхом обману їх запрошували  до так званого "реабілітаційного центру", який функціонував під прикриттям громадської організації, обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування.

Натомість, людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах.

Підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв’язку. Якщо завербовані намагалися самостійно залишити місце утримання, учасники групи здійснювали на них психологічний тиск та погрожували застосувати силу.

Під час проведення обшуків на території будинку перебувало 50 осіб, їх було визволено. Вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі.

Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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