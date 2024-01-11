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Наступні парламентські вибори у Грузії вперше відбудуться лише за пропороційною системою

Вибори призначено на жовтень 2024-го.

Наступні парламентські вибори у Грузії вперше відбудуться лише за пропороційною системою
Фото: EPA/UPG

Чергові парламентські вибори у Грузії відбудуться 26 жовтня 2024 року – вперше лише за пропорційною системою. Прохідний бар'єр становить 5%. 

Про це повідомляють Newsgeorgia з посиланням на Центральну виборчу комісію.

Партії, які мають представництво в парламенті за підсумками останніх виборів у 2020 році, просто подають заяву до Центрвиборчкому. Вони мають зробити це не пізніше як за 57 днів до виборів.

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За даними опитувань громадської думки, до парламенту впевнено потрапляють керівна партія “Грузинська мрія” та партія “Єдиний Національний рух”, яка створила об'єднання “Платформа перемоги” із партією “Стратегія Агмашенебелі”.

На третьому місці йде партія "За Грузію" експрем'єра Георгія Гахарія, політсила за деякими опитуваннями долає 5% бар'єр.

  • У Раді Європи визначилися з кандидатами на наступного генерального секретаря організації. Зареєстровано троє кандидатів на цю посаду.
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