Китай може відповідати за розповсюдження фейкових відео з президенткою Тайваню, − ЗМІ

Для цього Пекін використав штучний інтелект.

Китай може відповідати за створення і публікацію великої кількості фейкових відеороликів за участю президентки Тайваню Цай Інвень перед виборами 13 січня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Taipei Times.

Газета процитувала представника національної безпеки, стверджуючи, що творці кліпів використали штучний інтелект для створення фальшивих голосів у відео.

У деяких відеороликах були помилкові твердження про особисте життя Цай.

Контент та його поширення у соціальних мережах “мали характерні риси інформаційної операції Міністерства державної безпеки Китаю”, заявив посадовець.

Він додав, що відео містять китайські фрази, які зазвичай не використовуються на Тайвані.