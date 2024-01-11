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Китай може відповідати за розповсюдження фейкових відео з президенткою Тайваню, − ЗМІ

Для цього Пекін використав штучний інтелект.

Китай може відповідати за розповсюдження фейкових відео з президенткою Тайваню, − ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Китай може відповідати за створення і публікацію великої кількості фейкових відеороликів за участю президентки Тайваню Цай Інвень перед виборами 13 січня.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Taipei Times.

Газета процитувала представника національної безпеки, стверджуючи, що творці кліпів використали штучний інтелект для створення фальшивих голосів у відео.

У деяких відеороликах були помилкові твердження про особисте життя Цай.

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Контент та його поширення у соціальних мережах “мали характерні риси інформаційної операції Міністерства державної безпеки Китаю”, заявив посадовець.

Він додав, що відео містять китайські фрази, які зазвичай не використовуються на Тайвані.

  • Виборці Тайваню оберуть у суботу нового лідера, а Цай йде у відставку після двох термінів на посаді. 
  • У звіті уряду США минулого року йшлося про те, що Китай витрачає мільярди доларів у рік на кампанію впливу, яка включає поширення хибної інформації у всьому світі.
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