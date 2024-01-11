У Міжнародному суді ООН стартує розгляд позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом

Південна Африка просить суд швидко запровадити “тимчасові заходи” та “наказати Ізраїлю припинити вбивати та завдавати серйозних психічних і тілесних ушкоджень палестинцям у Газі”.

У Міжнародному суді ООН сьогодні стартує розгляд позову Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців у війні проти ХАМАСу у Секторі Гази.

Про це пише The Guardian.

ПАР просить суд вжити термінових заходів “для захисту від подальшої, серйозної та непоправної шкоди правам палестинського народу відповідно до конвенції про геноцид, яку далі безкарно порушують”.

У своїй 84-сторінковій письмовій заяві до Міжнародного суду про відкриття провадження Південна Африка заявила: “Дії та бездіяльність Ізраїлю, на які скаржиться Південна Африка, є геноцидними за характером, оскільки вони спрямовані на знищення значної частини палестинського населення як національної, расової та етнічної групи”.

Справи про геноцид, які, як відомо, важко довести, можуть розглядати роками, але Південна Африка просить суд швидко запровадити “тимчасові заходи” та “наказати Ізраїлю припинити вбивати та завдавати серйозних психічних і тілесних ушкоджень палестинцям у Газі”.

У заяві також йдеться, що Ізраїль має припинити навмисно створювати умови, розраховані на знищення палестинців як групи, отримати наказ запобігати та карати за підбурювання до геноциду, а також не обмежувати допомогу і директиви про евакуацію.

Ізраїль назвав позов “безпідставним” та “кривавим наклепом”. Єрусалим заявив, що він обороняється, щоб захистити ізраїльтян, знищивши ХАМАС. Напередодні розгляду справи прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував відео, у якому заявив, що Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з палестинським населенням, і діє у повній відповідності до міжнародного права. “Ізраїль не має наміру назавжди окупувати Газу або переміщувати її цивільне населення”, − сказав він.

Поза судом обидві сторони також намагатимуться виграти битву громадської думки. Ізраїль проводить низку заходів у Гаазі, зокрема марш миру та виставки про ізраїльських заручників, які все ще утримуються ХАМАСом.