Потреба в допомозі Україні є особливо гострою в зимові місяці, - Білий дім

Адміністрація президента США Джозефа Байдена вважає гострою потребу в подальшій військовій допомозі для України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

Кірбі зазначив, що росіяни посилюють ракетні удари по українських містах.

“Вони застосовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Тож потреба (в подальшій допомозі Україні – ред.) є гострою саме зараз, особливо в ці зимові місяці”, - підкреслив Кірбі.

Він нагадав, що у грудні адміністрація Байдена оголосила про останній пакет за президентськими повноваженнями, на який мала фінансування.

Тому важливим є схвалення Конгресом запиту президента Байдена для задоволення потреб національної безпеки, до якого входить і масштабний пакет підтримки України.

Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні