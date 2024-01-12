Потреба в допомозі Україні є особливо гострою в зимові місяці, - Білий дім

Адміністрація президента США Джозефа Байдена вважає гострою потребу в подальшій військовій допомозі для України.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.
Кірбі зазначив, що росіяни посилюють ракетні удари по українських містах.
“Вони застосовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи. Тож потреба (в подальшій допомозі Україні – ред.) є гострою саме зараз, особливо в ці зимові місяці”, - підкреслив Кірбі.
Він нагадав, що у грудні адміністрація Байдена оголосила про останній пакет за президентськими повноваженнями, на який мала фінансування.
Тому важливим є схвалення Конгресом запиту президента Байдена для задоволення потреб національної безпеки, до якого входить і масштабний пакет підтримки України.
Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні
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Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
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20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
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Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.
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Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.