Іран захопив танкер з іракською нафтою

Це відбулось у відповідь на минулорічну конфіскацію того самого судна та його нафти Сполученими Штатами.

Іран захопив танкер грецького судновласника St Nikolas, під прапором Маршаллових Островів, з іракською сирою нафтою, призначеною для Туреччини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Зазначається, що це відбулось у відповідь на минулорічну конфіскацію того самого судна та його нафти Сполученими Штатами.

“Після крадіжки іранської нафти Сполученими Штатами минулого року танкер St Nikolas був захоплений ВМС Ірану сьогодні вранці за рішенням суду... він прямує до іранських портів”, - повідомило інформаційне агентство Fars з посиланням на заяву ВМС.

Згідно з даними британської фірми з морської безпеки Ambrey, на борт St Nikolas піднялися озброєні зловмисники. В цей час він пропливав поблизу оманського міста Сохар, він прямував у напрямку іранського порту Бандар-і- Яск. Його система відстеження AIS в цей час була вимкнена.

Цю інформацію підтвердив і турецький нафтопереробний завод Tupras.

Судно перевозило близько 145 тис. метричних тонн нафти. Екіпаж судна складається з 19 осіб, включаючи 18 громадян Філіппін і одного громадянина Греції.