Туреччина, Болгарія та Румунія підписали угоду про спільне розмінування Чорного моря

Зокрема, міністром оборони Румунії заявив, що зневага Росії до норм міжнародного права та її агресія в Чорному морі є не лише регіональною проблемою, а й проблемою з глобальними наслідками.

Туреччина, Болгарія та Румунія у четвер, 11 січня, підписали угоду про спільну боротьбу з дрейфуючими морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку війни в Україні, повідомляє AP.

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер заявив, що угода створює спеціальну групу із представників трьох союзників НАТО для боротьби з мінами.

“Ми спільно вирішили підписати протокол між трьома країнами, щоб більш ефективно боротися з мінною небезпекою в Чорному морі шляхом покращення нашої існуючої тісної співпраці та координації”, — сказав Гюлер на прес-конференції в Стамбулі з міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром і заступник міністра оборони Болгарії Атанасом Запряновим.

Запрянов сказав, що міни становлять небезпеку для портів, комунікаційних мереж і ключової водної інфраструктури. “У наших інтересах та інтересах НАТО розробити протидію цій небезпеці”.

Тілвар додав, що “зневага Росії до норм міжнародного права та її агресія в Чорному морі є не лише регіональною проблемою, а й проблемою з глобальними наслідками”.

Угода була укладена після того, як минулого тижня Анкара відмовила у вході в Чорне море двом протимінним кораблям, подарованим Україні Великобританією.

На початку війни в лютому 2022 року Туреччина ввела в дію Конвенцію Монтре 1936 року про блокування проходу російських і українських кораблів через протоки Босфор і Дарданелли. Конвенція також забороняє нечорноморським державам надсилати військові кораблі.

Гюлер сказав, що виконання Конвенції Монтре є важливим для регіональної безпеки. Він припустив, що інші країни можуть брати участь у розмінуванні наприкінці війни.

Ініціатива має на меті зробити судноплавство безпечнішим, у тому числі для суден, що перевозять зерно з України.

У липні 2022 року Туреччина та ООН уклали угоду про вільний проїзд українського зерна через Чорне море, але через рік Росія відмовилася від угоди. Відтоді Україна транспортує зерно коридором через західне Чорне море.