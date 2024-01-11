Росіяни видають пільгове вугілля на окупованих територіях в обмін на отримання паспорта РФ

Окупанти видають пільгове вугілля на ТОТ Херсонщини тільки за наявності російського паспорта.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни видають українцям пільгове вугілля в обмін на отримання паспорта РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На ТОТ Херсонщини росіяни видають пільгове вугілля, але лише за наявності російського паспорта. таким чином, українці без паспорта, які не мають змогу придбати собі паливо самостійно, приречені на холодну смерть", — пишуть у нацспротиві.

Наразі у Херсонській області мінусова температура, а значна кількість сіл без електроенергії через нездатність окупаційної адміністрації забезпечити життєдіяльність регіону.

"Проте росіяни навіть цю ситуацію цинічно використовують для своїх планів змінення демографічної ситуації в регіоні", — додають у ЦНС.

Крім того, як зазначають у спротиві, в межах примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до фейкових військкоматів, при цьому заперечуючи мобілізацію. При ставанні на облік на українців тиснуть аби вони укладали контракт й стали "добровольцями".

Адже після "виборів президента РФ" потреби в прихованих діях вже не буде, тож мобілізація розгорнеться на повну силу. Саме тому наразі росіяни вимагають всіх чоловіків ставати на облік.

Прихована мобілізацію на ТОТ: