У деокупованих районах Харківщини за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) встановили нові модульні клініки “первинки”.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Йдеться про села Мілова, Оскіл та селище Старий Салтів. Після окупації росіян місцеві медзаклади були знищені чи сильно пошкоджені, а відтак доступ до медичного обслуговування мешканців був вкрай ускладненим.

Нова модульна клініка у селі Мілова здатна обслуговувати близько 600 пацієнтів. У клініці прийматимуть лікар та дві медсестри. Цілодобово на місці перебуватиме медична сестра.

В амбулаторії у селі Оскіл прийматимуть два лікарі. Загалом заклад здатен обслуговувати майже 2 тис. пацієнтів.

У селищі Старий Салтів у встановленій мобільній клініці вестимуть прийом два лікарі. Зокрема, за графіком прийматимуть лікар загальної практики сімейної медицини – сімейний лікар та лікар – терапевт.

Встановлені модульні клініки також готові до роботи в умовах блекаутів. Медзаклади обладнані генераторами для безперебійного електроживлення та вентиляторами, які підтримують оптимальну температуру. Також вони оснащені необхідними зручностями, включаючи електрику, санітарні вузли, кімнати очікування тощо.

Модульні клініки є одним із проєктів ВООЗ щодо реагування та відновлення в Україні, який пропонує оперативне та довгострокове розв’язання гострої проблеми. Клініки здатні служити заміною пошкоджених об’єктів до 10 років. Загалом вже встановлено 14 модульних закладів у Херсонській, Харківській, Сумській та Миколаївській областях.