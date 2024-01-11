Головне за ніч та ранок четверга, 11 січня: наслідки удару по Харкову, бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, Зеленський в Естонії

Російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Черговий акт тероризму проти цивільного населення”, - написав він.

Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок удару.

Одна людина перебуває у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані. Інші постраждалі - у легкому.

Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 73 бойові зіткнення.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще близько 830 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 367620 чоловік особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент України Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибули до столиці Естонії Таллінна.

Про у соцмережі Х(Twitter) написав глава естонського МЗС Маргус Тсахкна. "Велика честь вітати хороших друзів і союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу в Таллінні", – написав він.

Також запевнив у підтримці нашої держави Естонією. "Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні", – зауважив Тсахкна.

Напередодні Зеленський прибув до Вільнюса із неансованим візитом. Після цього він планував відвідати Естонію та Латвію. Як зазначив президент, Литва, Латвія та Естонія є "надійними друзями та принциповими партнерами".

Із Тегерану до Москви 10 січня прибув черговий вантажний борт, що може свідчити про нові постачання "шахедів" та запчастин до них.

"Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску", – повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За словами Гуменюк, тимчасове "затишшя" у дронових атаках пов’язане "найімовірніше через погодні умови, бо дрони побоюються обледеніння".

Проте, за словами спікерки, точкові удари по Україні все одно не припиняються: навіть у мінімальній кількості, але використання дронів продовжується. "Намагання ворогом тримати в напруженні системи протиповітряної оборони, очевидно, свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися, розслаблятися зарано", – додала Гуменюк.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!