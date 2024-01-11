До Росії прибув іранський вантажний борт, є загроза повітряних атак, – Гуменюк

Росія зменшила кількість дронових атак через погодні умови, однак "розслаблятися не варто".

Із Тегерану до Москви 10 січня прибув черговий вантажний борт, що може свідчити про нові постачання "шахедів" та запчастин до них.

"Підтримка з боку Ірану для країни-терористки триває, і це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску", – повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, тимчасове "затишшя" у дронових атаках пов’язане "найімовірніше через погодні умови, бо дрони побоюються обледеніння".

Проте, за словами спікерки, точкові удари по Україні все одно не припиняються: навіть у мінімальній кількості, але використання дронів продовжується.

"Намагання ворогом тримати в напруженні системи протиповітряної оборони, очевидно, свідчить про те, що такі атаки можуть продовжуватися, розслаблятися зарано", – додала Гуменюк.

Іран розробив для Росії нову модель дрона-камікадзе "Shahed-107" для війни проти України. Його довжина - близько 2,5 метрів і розмах крил - три метри, дрон можна запускати з транспортного засобу. Він може долати відстані до 1 500 км. Також Тегеран готується передати Москві ракети класу "земля-земля".