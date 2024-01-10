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В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ

Донька Ольги Колінько, Ярослава, також померла.

В Києві знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, - ЗМІ
Фото: PhotoUA

У власній квартирі в столиці знайшли тіло екс-заступниці генпрокурора України Ольги Колінько. Також померла її донька Ярослава, яка мешкала у квартирі поруч.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речницю Нацполіції України Олену Бережну.

Речниця Нацполіції повідомила, що тіла жінок не мають ознак насильницької смерті. 

Попередньо, Ольга Колінько померла два місяці тому. ЇЇ донька — приблизно три тижні тому. Їх квартири були зачинені зсередини.

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"Тіла жінок були передані на судово-медичну експертизу, у результаті цього встановлять причини смерті та ухвалять подальші процесуальні рішення", - зазначила Олена Бережна.

Ольга Колінько обіймала посаду заступниці генерального прокурора України у 1993 - 2000 рр. і в 2003 - 2005 рр. 

У 2001-2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією при президентові Леоніді Кучмі. 

Також Ольга Колінько була однією з головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка.

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