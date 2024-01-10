Прикордонники затримали втікачів до Молдови та Румунії

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали сім чоловіків при спробі незаконно залишити Україну.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“У Карпатах прикордонники затримали чоловіка, який у 20-градусний мороз прямував до Румунії, взутий у звичайні кросівки. Оперативні дії правоохоронців врятували порушника від серйозного обмороження кінцівок”, - розповіли в ДПСУ.
Крім того, прикордонники затримали шість осіб, які намагалися нелегально дістатися Молдови.
Всіх затриманих доставили до прикордонних підрозділів та оформили відповідні документи, які розгляне суд.
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