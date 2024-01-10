Прикордонники затримали втікачів до Молдови та Румунії

Один з втікачів у 20-градусний мороз йшов до Румунії, взутий у звичайні кросівки.

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали сім чоловіків при спробі незаконно залишити Україну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“У Карпатах прикордонники затримали чоловіка, який у 20-градусний мороз прямував до Румунії, взутий у звичайні кросівки. Оперативні дії правоохоронців врятували порушника від серйозного обмороження кінцівок”, - розповіли в ДПСУ.

Крім того, прикордонники затримали шість осіб, які намагалися нелегально дістатися Молдови.

Всіх затриманих доставили до прикордонних підрозділів та оформили відповідні документи, які розгляне суд.

Бійці ДПСУ виявили чергову групу бажаючих втекти за кордон. “Десятеро чоловіків з різних регіонів України, зв’язавшись із організатором, “найняли” пором до Молдови. “Квиток” коштував $5000 з кожного.

Контррозвідка СБУ спільно із Національною поліцією України та Службою інформації та безпеки Республіки Молдова нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке діяло на користь Росії. Затримані незаконно переправляли українських чоловіків призовного віку за межі України.

Прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією викрили у Одеській області ще одну схему незаконного переправлення чоловіків за кордон і затримали її організатора.