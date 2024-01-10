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Прикордонники затримали втікачів до Молдови та Румунії

Один з втікачів у 20-градусний мороз йшов до Румунії, взутий у звичайні кросівки. 

Прикордонники затримали втікачів до Молдови та Румунії
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали сім чоловіків при спробі незаконно залишити Україну.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“У  Карпатах прикордонники затримали чоловіка, який у 20-градусний мороз прямував до Румунії, взутий у звичайні кросівки. Оперативні дії правоохоронців врятували порушника від серйозного обмороження кінцівок”, - розповіли в ДПСУ.

Крім того, прикордонники затримали шість осіб, які намагалися нелегально дістатися Молдови.

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Всіх затриманих доставили до прикордонних підрозділів та оформили відповідні документи, які розгляне суд.

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