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На Одещині викрили чергового підозрюваного у переправленні чоловіків за кордон

Вартість послуги складала 5 тис. доларів. 

На Одещині викрили чергового підозрюваного у переправленні чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) та СБУ викрили у Одеській області ще одну схему переправлення осіб за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Разом зі спільником трансфер організував місцевий житель Рівненщини. Він шукав “клієнтів” через соцмережі, а поплічник на автівці довозив їх до лісопосадки на кордоні з Молдовою та інформував про подальший піший маршрут до країни ЄС”, - йдеться у повідомленні. 

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Вартість послуги складала 5 тис. доларів. 

Правоохоронці перехопили підозрюваних у прикордонному селі, тепер на них чекає кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.

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