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Суд помістив голову Тернопільської облради Головка під домашній арешт

Також з нього стягнуто в дохід держави понад 805 тисяч гривень, які були внесені як застава.

Суд помістив голову Тернопільської облради Головка під домашній арешт
Фото: Назарій Наджога

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайла Головка у справі про хабарництво.

Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що слідчий суддя таким чином частково задовольнив клопотання прокурора САП.

"За рішенням суду до указаного підозрюваного застосовано цілодобовий домашній арешт. Також, за клопотанням прокурора слідчий суддя ВАКС стягнув в дохід держави понад 805 тисяч гривень, які були внесені в якості застави за особу", – йдеться в повідомленні.

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Наразі підозрюваному заборонено залишати місце проживання, яке знаходиться у Тернополі, строком на 2 місяці.

На нього також покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, в червні Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабара. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

Згодом ВАКС відмовився відсторонити Головка від посади. Тож депутати зібралися на сесію і провели таємне голосування щодо звільнення голови. Головко на засідання не з'явився і заявив, що оскаржуватиме рішення депутатів у суді.

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