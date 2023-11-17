Росія почала використовувати літаки радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей над Україною, – розвідка

Росія почала використовувати літаки радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей над Україною зенітно-ракетними комплексами С-400. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління A-50 для визначення цілей над Україною для для ідентифікації цілей над Україною для своєї наземної своїми наземних зенітно-ракетними комплексами великої дальності С-400", йдеться у звіті.

У порівнянні зі звичайним наземним радаром SA-21, Mainstay (А-50) може використовувати свій радар для виявлення літаків противника на більших відстанях.

"Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково через те, що вона стурбована перспективою розміщення Україною бойових літаків, наданих Заходом", повідомляють у Міноборони Британії.

У розвідці допускають реальну ймовірність того, що РФ піде на більший ризик, відправивши А-50 ближче до лінії фронту, щоб виконувати свою нову роль.

Останні кілька днів повітряні тривоги в Україні часто пов’язані з тим, що на російських аеродромах злітають винищувачі МіГ. Такі тривоги тривають по кілька годин через можливість ворожих МіГ-31 дозаправлятися у повітрі.