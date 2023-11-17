Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія почала використовувати літаки радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей над Україною, – розвідка

Літаки А-50 потрібні ворогу для визначення цілей зенітно-ракетними комплексами С-400.

Росія почала використовувати літаки радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей над Україною, – розвідка
Радіолокаційний літак А-50
Фото: ГУР

Росія почала використовувати літаки радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей над Україною зенітно-ракетними комплексами С-400. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління A-50 для визначення цілей над Україною для для ідентифікації цілей над Україною для своєї наземної своїми наземних зенітно-ракетними комплексами великої дальності С-400", йдеться у звіті.

У порівнянні зі звичайним наземним радаром SA-21, Mainstay (А-50) може використовувати свій радар для виявлення літаків противника на більших відстанях.

"Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково через те, що вона стурбована перспективою розміщення Україною бойових літаків, наданих Заходом", повідомляють у Міноборони Британії.

У розвідці допускають реальну ймовірність того, що РФ піде на більший ризик, відправивши А-50 ближче до лінії фронту, щоб виконувати свою нову роль.

Останні кілька днів повітряні тривоги в Україні часто пов’язані з тим, що на російських аеродромах злітають винищувачі МіГ. Такі тривоги тривають по кілька годин через можливість ворожих МіГ-31 дозаправлятися у повітрі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies