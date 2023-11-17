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Нідерланди виділили Україні додаткову військову допомогу на 2 млрд євро

Допомогу спрямують на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь.

Нідерланди виділили Україні додаткову військову допомогу на 2 млрд євро
Фото: Укрінформ

Нідерланди направлять додатковий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд євро. Кошти спрямують на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь та реконструкцію країни, – повідомляє Укрінформ із посиланням на Міноборони Нідерландів.

"Нідерланди продовжують надавати Україні постійну підтримку. На 2024 рік уряд виділив понад €2 млрд. Ця сума призначена переважно для військової підтримки. Виділені кошти будуть спрямовані на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь, підвищення кібербезпеки, а також на відновлення та реконструкцію країни", – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що країна продовжить навчання українських військових у 2024 році. 

Міністр оборони Кайса Оллонгрен зазначила, що Україна могла і може розраховувати на Нідерланди.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив із головою Міноборони Нідерландів посилення обороноздатності України. Наприкінці зустрічі президент України вручив Кайсі Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня - за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

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