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Мелоні вважає, що італійський план створення центрів для мігрантів може стати європейською моделлю

Ним нібито зацікавилися партнери Риму.

Мелоні вважає, що італійський план створення центрів для мігрантів може стати європейською моделлю
Фото: EPA/UPG

Європейські партнери Італії висловили зацікавленість в угоді Риму про утримання мігрантів в Албанії та обробку там їхніх запитів на притулок.

Про це заявила прем’єр-міністр Джорджія Мелоні, пише Bloomberg.

“Я вважаю, що це може бути модель, яку можна використовувати, якщо вона спрацює”, − сказала Мелоні журналістам у п’ятницю після переговорів із прем’єр-міністрів Хорватії Андреєм Пленковичем у Загребі. 

Мелоні додала, що Італія була “піонером” у цьому питанні, не уточнивши залучених партнерів.

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Італія будує на території Албанії два процесингові центри, які могли б обслуговувати загалом 3000 осіб. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вихідні, що уважно вивчає угоду.

Угода є частиною ширшого плану Мелоні щодо боротьби зі різким зростанням кількості мігрантів, що прибуває до Італії. Це одна з найбільших хвиль з 2016 року. Раніше Мелоні пропонувала створити такі центри також у Північній Африці.

Нагадаємо, відповідно до угоди з Італією, Албанія прийматиме приблизно 3 тисяч мігрантів. Рим побудує там два табори для мігрантів. Італійсько-албанська схема є першим прикладом того, що країна, що не входить до ЄС, приймає мігрантів від імені країни Євросоюзу, і є частиною загальноблокових заходів щодо припинення нелегальної імміграції. Її розкритикували Amnesty International та інші правозахисні групи.

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