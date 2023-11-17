Мелоні вважає, що італійський план створення центрів для мігрантів може стати європейською моделлю

Європейські партнери Італії висловили зацікавленість в угоді Риму про утримання мігрантів в Албанії та обробку там їхніх запитів на притулок.

Про це заявила прем’єр-міністр Джорджія Мелоні, пише Bloomberg.

“Я вважаю, що це може бути модель, яку можна використовувати, якщо вона спрацює”, − сказала Мелоні журналістам у п’ятницю після переговорів із прем’єр-міністрів Хорватії Андреєм Пленковичем у Загребі.

Мелоні додала, що Італія була “піонером” у цьому питанні, не уточнивши залучених партнерів.

Італія будує на території Албанії два процесингові центри, які могли б обслуговувати загалом 3000 осіб. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у вихідні, що уважно вивчає угоду.

Угода є частиною ширшого плану Мелоні щодо боротьби зі різким зростанням кількості мігрантів, що прибуває до Італії. Це одна з найбільших хвиль з 2016 року. Раніше Мелоні пропонувала створити такі центри також у Північній Африці.

Нагадаємо, відповідно до угоди з Італією, Албанія прийматиме приблизно 3 тисяч мігрантів. Рим побудує там два табори для мігрантів. Італійсько-албанська схема є першим прикладом того, що країна, що не входить до ЄС, приймає мігрантів від імені країни Євросоюзу, і є частиною загальноблокових заходів щодо припинення нелегальної імміграції. Її розкритикували Amnesty International та інші правозахисні групи.