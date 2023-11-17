МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
ГоловнаСуспільствоВійна

П’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій

Наразі Альянс оборонних індустрій налічує 74 компанії з понад 20 країн світу.

П’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій
Фото: mspu.gov.ua

Керівництво Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України провело зустріч з італійською делегацією на чолі з заступником міністра оборони Італії генерал-лейтенантом Люціано Портолано.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили співпрацю в різних секторах ОПК, що має суттєво посилити обороноздатність України. Промислові й технологічні лідери в оборонній та безпековій галузях Італії запропонували свої проєкти для реалізації. Йшлося також про кооперацію італійських і українських виробників продукції військового призначення.

Зокрема, італійські компанії висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

"Уряд Італії виділяє окремі кошти, частину яких буде спрямовано на розвиток військових інновацій саме в Україні. Крім того, до розвитку наших технологій будуть залучені італійські наукові інститути", – повідомили у відомстві.

П’ять компаній, чиї представники брали участь у зустрічі, долучилися до Альянсу оборонних індустрій, створеного з ініціативи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України: Leonardo S.p.A., Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles та FAE Group S.p.A.

Наразі Альянс оборонних індустрій налічує 74 компанії з понад 20 країн світу, які готові сприяти розвитку українського ОПК.

Нагадаємо, вчора міністр оборони України провів телефонну розмову зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Міністри обговорили військову допомогу Україні та взаємодію з італійськими виробниками для спільного виробництва в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies