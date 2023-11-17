П’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій

Керівництво Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України провело зустріч з італійською делегацією на чолі з заступником міністра оборони Італії генерал-лейтенантом Люціано Портолано.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Згідно з повідомленням, сторони обговорили співпрацю в різних секторах ОПК, що має суттєво посилити обороноздатність України. Промислові й технологічні лідери в оборонній та безпековій галузях Італії запропонували свої проєкти для реалізації. Йшлося також про кооперацію італійських і українських виробників продукції військового призначення.

Зокрема, італійські компанії висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.

"Уряд Італії виділяє окремі кошти, частину яких буде спрямовано на розвиток військових інновацій саме в Україні. Крім того, до розвитку наших технологій будуть залучені італійські наукові інститути", – повідомили у відомстві.

П’ять компаній, чиї представники брали участь у зустрічі, долучилися до Альянсу оборонних індустрій, створеного з ініціативи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України: Leonardo S.p.A., Fincantieri, Elettronica, Iveco Defense Vehicles та FAE Group S.p.A.

Наразі Альянс оборонних індустрій налічує 74 компанії з понад 20 країн світу, які готові сприяти розвитку українського ОПК.

Нагадаємо, вчора міністр оборони України провів телефонну розмову зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Міністри обговорили військову допомогу Україні та взаємодію з італійськими виробниками для спільного виробництва в Україні.