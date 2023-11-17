Одеську область ворог атакував безпілотниками, Миколаївську – з артилерії, по Сумській бив мінометами, – ОВА

У Хмельницькій області вчора під час ранкової повітряної тривоги працювала ППО.Внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження. Крім того, на території продовольчих складів є ушкодження від уламків. Збитки встановлюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській за добу було три обстріли (15 вибухів). Ворог із мінометів стріляв по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

По Сумській вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано три вибухи. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманська, Дружбівська громади. Без наслідків.

У Херсонській за добу ворог здійснив 58 обстрілів (347 снарядів), з них по Херсону – п'ять обстрілів (43 снарядів). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів області; адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі; медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку у Херсоні. Вчора ворог вдарив по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців. Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він був у будівлі. До лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку. Потерпілій надають допомогу. Також вчора російська армія масовано вдарила по Білозерці. Дві людини загинуло, ще троє – поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин. Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села без електропостачання. В результаті масованого артилерійського обстрілу Херсона вчора – троє загиблих і шестеро поранених. Ворог бив по житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів міста. Пошкоджено будинки, автомобілі, АЗС та автомийку. Наймолодша поранена – 15-річна дитина. Вона потрапила під обстріл разом зі своєю родичкою, 52 років. Обох потерпілих шпиталізували. Через російські обстріли Херсон частково знеструмлено. Без світла залишилися деякі райони міста. За добу в області: шестеро людей загинули, ще 10 –дістали поранення. Згодом в ОВА уточнили, що в лікарні померли двоє поранених, ще одна жінка загинула внаслідок нічних атак.

У Луганській ворог вчора безуспішно спробував штурмувати наші позиції в Білогорівці. Не мають успіху росіяни й у Серебрянському лісі, тому практично щодоби здійснюють туди авіаційні нальоти. За добу противник здійснив 137 обстрілів (531 снаряд).

У Харківській вночі ворог обстріляв Куп'янськ-Вузловий, горіла господарча споруда 50 квадратних метрів. Постраждалих не має. Також ворог обстріляв Куп’янськ, пошкоджено три приватні будинки та дві господарчі споруди. Вчора ворог завдав удару КАБ по Боровій. Пошкоджено будівлі Державної пожежно-рятувальної частини, два автомобілі.

У Запорізькій було 118 ударів за добу – рашисти вели вогонь по 21 населеному пункту. 96 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Щербаків, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Приморського та інших міст і сіл на лінії вогню. Ворог здійснив три ракетних удари по Роботиному та Новодарівці, 14 атак із безпілотника по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Чарівному, Левадному, Лугівському, Малих Щербаках й Степовому, а також п'ять обстрілів із ракетних систем залпового вогню по Роботиному, Малій Токмачці, Новодарівці та Темирівці. Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Дніпропетровській понад 15 ворожих снарядів за вчорашній день прилетіло у Нікопольський район. Агресор вчинив два обстріли – бив з важкої артилерії по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджена лінія електропередач.Вночі російська армія знов била по району. З артилерії спершу ворог поцілив по районному центру. Потім – по одному з сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – вісім населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Торецьк, Покровськ, Антонівка, Орлівка, Соловйове. Пошкоджено житловий будинок, мережа теплопостачання, трансформатор, електромережа 35 кВт, складське приміщення, магазин. За добу на Донеччині: двоє поранених.

В Одеській області вночі противник атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed. В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах кількох областей, серед яких і Одеська.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Вчора ворожі обстріли фіксувалися по відкритій території сіл Солончаки та Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вчора під артилерійським вогнем був Очаків. Без постраждалих.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де українські воїни відбили 18 атак.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.