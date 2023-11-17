Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
ГоловнаСуспільствоВійна

Захисники проводять на лівому березі Дніпра диверсійні, розвідувальні та рейдові дії, – Генштаб

Одна з головних цілей – відсунути росіян далі від правого берега, щоб захистити цивільних звільненої частини області від обстрілів. 

Захисники проводять на лівому березі Дніпра диверсійні, розвідувальні та рейдові дії, – Генштаб
Фото: Морська піхота в Facebook

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Одна з головних цілей – відтіснити росіян якомога далі від правого берега, щоб захистити цивільних від постійних обстрілів ворога.

Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook

"Виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи – відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. 

"Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків", – повідомили в Генштабі. 

Сьогодні Морська піхота повідомила, що закріпилася на деяких плацдармах на лівому березі Херсонської області. Це – результат заздалегідь спланованих дій.

Днями начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк закликала до інформаційної тиші щодо подій на лівому березі, аби потім повідомити про успіхи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies