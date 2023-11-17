Захисники проводять на лівому березі Дніпра диверсійні, розвідувальні та рейдові дії, – Генштаб

Одна з головних цілей – відсунути росіян далі від правого берега, щоб захистити цивільних звільненої частини області від обстрілів.

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Одна з головних цілей – відтіснити росіян якомога далі від правого берега, щоб захистити цивільних від постійних обстрілів ворога.

Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в Facebook.

"Виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи – відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій.

"Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків", – повідомили в Генштабі.

Сьогодні Морська піхота повідомила, що закріпилася на деяких плацдармах на лівому березі Херсонської області. Це – результат заздалегідь спланованих дій.

Днями начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк закликала до інформаційної тиші щодо подій на лівому березі, аби потім повідомити про успіхи.