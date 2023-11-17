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Ворог зменшив кількість обстрілів Херсонщини, але вони стали більш потужними, – Гуменюк

Росіяни прицільно б’ють по об’єктах інфраструктури.

Ворог зменшив кількість обстрілів Херсонщини, але вони стали більш потужними, – Гуменюк
Фото: Олександр Прокудін

Росія вимушено зменшила кількість обстрілів Херсонської області через погіршення погодних умов, але вони стали більш потужними.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

За її словами, росіяни "намагаються компенсувати кількість якістю".

"За минулу добу, наприклад, дуже потужний обстріл Білозерки і самого Херсону. Вони намагаються сконцентруватися на певних населених пунктах для того, щоб не розпорошувати свої зусилля по всьому правому берегу", – сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що втрати за минулу добу досить суттєві – загинули троє людей, 15 – отримали поранення. Пошкоджено багато приватних будинків та багатоповерхівок.

"Також ворог дуже прицільно почав бити по об’єктах цивільної інфраструктури – кав’ярні, лікарні, бібліотеки, школи зазнають потужних ударів. Це буквально під час таких килимових обстрілів, як раз по секторах, де можуть бути люди", – додала Гуменюк.

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Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили 58 обстрілів Херсонської області, випустивши 347 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Шестеро людей загинули, ще 10 поранені.

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