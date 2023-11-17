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Росія вивела у Чорне море ракетоносій

Загальний залп становить до 8 ракет.

Росія вивела у Чорне море ракетоносій
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Станом на 7:30 ранку на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, серед них – носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє у Facebook ВМС Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі є 1 ворожий корабель. В Середземному – 2 кораблі, серед яких є носій крилатих ракет "Калібр" з загальним залпом до 8 ракет.

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Нагадаємо, керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що росіяни накопичили понад 800 ракет для енергетичного терору України.

Раніше про те, що Росія накопичує ракети, повідомляла і розвідка. За даними ГУР, окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця.

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