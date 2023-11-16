​Росія накопичила в Криму понад 800 ракет для енергетичного терору, - Гуменюк

У ворогарозгорнутий потужний хаб військового ресурсу, зокрема, там зосереджені ракети типу "Калібр" та "Онікс".

Росіяни накопичили вже понад 800 ракет для енергетичного терору України. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

"Ми відзначаємо готовність понад 800 ракет до використання ворога для енергетичного терору", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що в Криму у ворога розгорнутий потужний хаб військового ресурсу, зокрема, там зосереджені ракети типу "Калібр" та "Онікс". За її словами, ракети повітряного базування зосереджені там, де будуть завантажуватись у літаки.

Нагадаємо, раніше про те, що Росія накопичує ракети повідомляла і розвідка. За даними ГУР, окупанти виробляють приблизно 100 ракет щомісяця.

У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький також розповідав, що енергетичні об’єкти матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

Минулого року Росія постійно завдавала ударів по енергооб'єктах України. Це призвело до відключень електрики та блекаутів.