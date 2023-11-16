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В Україні загинув канадський доброволець Остін Ласлін-Берсьє

Остін Ласлін-Берсьє воював із російськими загарбниками з минулого року. 

В Україні загинув канадський доброволець Остін Ласлін-Берсьє
Фото: Укрінформ

На війні з російськими окупантами загинув 25-річний канадський доброволець Остін Ласлін-Берсьє. 

Про це заявила Морін Браун, старійшина народності Опаскваяк Крі, повідомляє Укрінформ.

“Народність Опаскваяк Крі хоче висловити співчуття Люсі Ласлін та Адаму Берсьєру стосовно втрати їх сина, Остіна Ласлін-Берсьєра. Остін був відважним молодим чоловіком, який поклав на карту своє життя, аби допомогти у війні в Україні. На жаль, його батьки 13 листопада отримали інформацію, що їх син більше не з нами”, - сказала Браун.

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Вона додала, що Ласлін-Берсьєр здобув спеціальну освіту, яка поєднувала військові знання та досвід корінних народів, після чого поїхав до Перу навчати місцевих мешканців англійської мови. 

Звідти він переїхав до Італії та Румунії, де дізнався про війну в Україні. Тоді Остін “вступив до ЗСУ та розпочав бій за те, що вважав правильним. Він пожертвував усім, аби допомогти, й заплатив найвищу ціну”.

Старійшина додала, по всій території, де проживають представники Опаскваяк Крі, будуть приспущені прапори для вшанування загибелі Ласліна-Берсьєра.

Зазначається, що Остін Ласлін-Берсьє воював із російськими загарбниками з минулого року. Це щонайменше четвертий канадець, загиблий на війні в Україні.

Нагадаємо, у вересні українська влада поінформувала офіцерів, які займалися розшуком 36-річного британського добровольця Деніела Берка, що знайшли тіло.

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