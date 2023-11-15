Львівська політехніка звільнила Фаріон, - Лісовий

Міністр освіти зазначив, що людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.

Національний університет "Львівська політехніка" звільнив професорку Ірину Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

“Позиція міністерства незмінна – людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти”, - написав міністр.

Лісовий висловив сподівання, що СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям Ірини Фаріон.

Раніше джерела у правоохоронних органах повідомляли, що екснардепку Ірину Фаріон звільнили з посади професора Національного університету "Львівська політехніка".

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти мовознавиці та колишньої народної депутатки, яка заявляла, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом. Наразі слідчі проводять експертизи скандальних висловлювань та публікацій, а також епізод з оприлюдненням листа від студента з окупованого Криму.

Раніше Національний університет прокоментував репліку своєї викладачки про російськомовних військових. У НУ заявили, що заклад не несе відповідальності за її висловлювання поза університетом.

Проти скандальних висловлювань Фаріон виступили з протестами студенти Львівської політехніки. Відреагував на мовний скандал і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.