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Політв'язня Аметхана Умерова перевели до СІЗО Сімферополя із психіатричної лікарні

Політв'язень розповів захиснику, що умови його утримання “більш-менш задовільні, але режим дуже жорсткий”.

Політв'язня Аметхана Умерова перевели до СІЗО Сімферополя із психіатричної лікарні
Фото: Кримська солідарість

Мешканця Бахчисараю в тимчасово окупованому Криму Аметхана Умерова з Кримської республіканської клінічної психіатричної лікарні у сімферопольське СІЗО-2 . 

Про це повідомила “Кримська Солідарність”.

Адвокат Умерова Едем Семедляєв розповів, що стаціонарна психіатрична експертиза його підзахисного тривала 28 днів.

Умерова перевели з одиночної камери, зараз разом із ним перебувають ще троє ув'язнених. Ще до проходження психіатричної експертизи протягом двох місяців Умеров утримувався один. 

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Сам політв'язень розповів захиснику, що умови його утримання “більш-менш задовільні, але режим дуже жорсткий”.

Раніше інші заарештовані скаржилися на жорсткий режим нового слідчого ізолятора. Ув'язнені переважно перебувають на ногах, їм забороняється сидіти та лежати з 6:00 до 22:00. У камері цілодобово ведеться відеоспостереження. Крім того, спортом дозволено займатися лише на майданчику та з дозволу працівників СІЗО.

“Кримська солідарнсть” нагадала, що 24 серпня о 4:00 співробітники ФСБ увірвалися до будинків шістьох кримських татар — Сейдамета Мустафаєва, Ельдара Якубова, Абдулмеджита Сейтумерова, Руслана Асанова, Аметхана Умерова та Ремзі Німетулаєва.

Раніше всіх цих активістів неодноразово затримували на акціях на підтримку інших арештованих кримських татар. Німетулаєва та Мустафаєва заарештовували на кілька діб. Умерова судили за порушення громадського порядку та за статтею про невиконання правил при НС або загрозу її виникнення. Кілька діб він провів у спецприймачі, йому призначили штраф.

Нагадаємо, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з 2 жовтня незаконно вивезли до Росії. Однак наразі немає жодних даних про його місцезнаходження та стан здоров'я.

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