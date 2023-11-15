Кримські партизани виявили військову базу окупантів у Донецькій області

Російська військова база з командним пунктом знаходиться в м. Мангуш.

Російські окупанти організували військову базу в місті Мангуш Донецької області. Там розміщені склад техніки та командний пункт зі штабом. Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти у складі Росії розповіли нам, що в місті Мангуш Донецької області знаходиться російська військова база. На ній знаходиться склад із пальним, як мінімум, 10 бойових броньованих машин, 4 РСЗВ, командний пункт та штаб", – інформують партизани.

Фото: "АТЕШ"

В "АТЕШі" зазначають, що все більше просійських військовослужбовців незадоволені війною в Україні і готові співпрацювати з українськими партизанами.

Нагадаємо, російські окупанти на території аеродрому Кіровське розмістили велику кількість техніки. Там знаходяться літаки, вертольоти та безпілотники.