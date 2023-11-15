Під час обшуків у зловмисників вилучили продукцію на шість мільйонів гривень.

Поліція припинила діяльність наркоугруповання, яке налагодило схему свого бізнесу на території 14 регіонів України.

Про це йдеться на сайті Національної поліції України.

Зловмисники розповсюджували гуртовими партіями та в роздріб «Альфа-PVP», амфетамін, екстазі, канабіс. Загалом прибуток від реалізації сягав майже 10 мільйонів гривень щомісяця.

Поліцейські провели 36 одночасних санкціонованих обшуків та вилучили наркотики та психотропи на понад шість мільйонів гривень. Зокрема, виявили понад 9 кг «Альфа-PVP» (це майже 30 тисяч «доз»), 4 кг амфетаміну - орієнтовно 15 тисяч «доз», а також по 8 тисяч «доз» канабісу і «спайсу». Крім того,було виявлено 200 пігулок «екстазі», понад пів тисячі набоїв та «чорнові» записи.

Серед наркоторговців - дев’ятеро осіб віком від 28 до 43 років, які діяли на територіях різних областей України. Фігуранти налагодили розгалужений логістичний хаб зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Рекламували свої послуги та координували розповсюдження заборонених речовин через телеграм-боти та інтернет-ресурси.

Фото: Національна поліція України

Зловмисники збували «товар» так званими закладками та гуртовими партіями, зокрема, наркотики відправляли поштовими сервісами під вигаданими анкетними даними по всій території України.

Членів наркоугруповання затримали і повідомили їм про підозри за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах вчинені організованою групою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, тюремні терміни отримали наркоторговці з Прикарпаття, які маскували наркотики у пральному порошку та переправляли "товар" до Європи.

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