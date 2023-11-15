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Представники Міноборони обговорили облік наданої допомоги із делегацією моніторингової місії Європейського фонду миру

У Мінобороні кажуть, що представники ЄС висловили задоволення відкритістю української сторони і готовністю до співпраці. Це позитивно впливає на рішення країн ЄС продовжувати надавати військову допомогу Україні.

Представники Міноборони обговорили облік наданої допомоги із делегацією моніторингової місії Європейського фонду миру
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

Міноборони повідомило, що представники відомства зустрілися з делегацією моніторингової місії Європейського фонду миру (European Peace Facility). Сторони обговорили проведення експертами ЄС моніторингу обліку наданої допомоги від країн Євросоюзу (озброєння, військова техніка та військове майно).

Фахівці Міноборони поінформували іноземних колег про порядок обліку отриманого від країн ЄС майна та висловили готовність надати всебічну підтримку в організації його перевірки.

У свою чергу, як зазначає Міноборони, представники ЄС висловили задоволення відкритістю української сторони, готовністю до співпраці, а також зазначили, що така прозорість позитивно впливає на рішення країн ЄС продовжувати надавати військову допомогу Україні. Крім того, це дозволяє активно і змістовно протидіяти пропаганді та фейковим звинуваченням щодо “так званої незаконної передачі Україною зброї в треті руки”.

Сторони домовились продовжувати спільну роботу.

Також Міноборони нагадало, що загальний обсяг військової допомоги Україні від країн ЄС, з початку повномасштабної російської агресії, оцінюється орієнтовно у 27 млрд євро, з них кошти надані в рамках EPF становлять 5,6 млрд. євро.

Раніше Міноборони повідомило, як буде розподілений оборонний бюджет на 2024 рік. Загалом, оборонний бюджет на наступний рік складе 15,2% ВВП, а саме 1,164 трлн грн. 

Нагадаємо, нещодавно секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Роман Костенко закликав президента України підписати закон щодо спрощення процедури списання майна у ЗСУ. Цей документ ухвалили 302 голосами "за" ще в жовтні, але замість нього міністерство оборони вирішило самостійно змінити порядок списання.

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