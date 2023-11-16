Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Форпост авторитаризму в Європі: азійські витоки Москви
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
На війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників​, – "Книга пам'яті"
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Ірину Фаріон звільнили із Львівської політехніки, - джерела LB.ua (документ)
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Байден зустрівся з лідером Китаю
Байден зустрівся з лідером Китаю
ГоловнаСуспільствоЖиття

Російська компанія уникла конфіскації в Україні шляхом банкрутства

У 2018 році дохід цієї компанії перевищував 2 млрд грн, а в 2022-му -скоротився до 57 млн грн, а збиток перевищив 115 млн грн.

Російська компанія уникла конфіскації в Україні шляхом банкрутства
Фото: EPA/UPG

Господарський суд Києва 14 листопада визнав банкрутом компанію "Лукойл Лубрікантс Україна", яка була генеральним імпортером мастильних матеріалів ТМ Lukoil в Україну.

Про це повідомляє Liga.net з посилання на пресслужбу Верховного суду.

За даними Contr Agent, на піку своєї діяльності – у 2018 році – дохід цієї компанії перевищував 2 млрд грн, а чистий прибуток становив 130-140 млн грн. Потім почалося різке падіння, і вже у 2022 році чистий дохід скоротився до 57 млн грн, а збиток перевищив 115 млн грн.

У серпні 2023 року Господарський суд Києва затвердив вимоги до "Лукойл Лубрікантс Україна" на 1,6 млн грн від двох кредиторів: ТОВ "Диад-Логістик" і ПІІ "Амік Україна".

Власником Лукойл Лубрікантс Україна є австрійська LUKOIL International GmbH (100%), її контролює російський мільярдер Вагіт Алекперов – №6 у російському списку Forbes зі статками $20,5 млрд.

Нагадаємо, в 2022 році Україна заарештувала два великі активи, до яких раніше мав відношення Лукойл – калуський завод "Карпатнафтохім" і мережу АЗС АМІС. Обидва підприємства були продані Лукойлом після того, як Росія у 2014 році почала війну проти України, окупувавши Крим та частину Донецької і Луганської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies