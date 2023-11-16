Російська компанія уникла конфіскації в Україні шляхом банкрутства

У 2018 році дохід цієї компанії перевищував 2 млрд грн, а в 2022-му -скоротився до 57 млн грн, а збиток перевищив 115 млн грн.

Господарський суд Києва 14 листопада визнав банкрутом компанію "Лукойл Лубрікантс Україна", яка була генеральним імпортером мастильних матеріалів ТМ Lukoil в Україну.

Про це повідомляє Liga.net з посилання на пресслужбу Верховного суду.

За даними Contr Agent, на піку своєї діяльності – у 2018 році – дохід цієї компанії перевищував 2 млрд грн, а чистий прибуток становив 130-140 млн грн. Потім почалося різке падіння, і вже у 2022 році чистий дохід скоротився до 57 млн грн, а збиток перевищив 115 млн грн.

У серпні 2023 року Господарський суд Києва затвердив вимоги до "Лукойл Лубрікантс Україна" на 1,6 млн грн від двох кредиторів: ТОВ "Диад-Логістик" і ПІІ "Амік Україна".

Власником Лукойл Лубрікантс Україна є австрійська LUKOIL International GmbH (100%), її контролює російський мільярдер Вагіт Алекперов – №6 у російському списку Forbes зі статками $20,5 млрд.

Нагадаємо, в 2022 році Україна заарештувала два великі активи, до яких раніше мав відношення Лукойл – калуський завод "Карпатнафтохім" і мережу АЗС АМІС. Обидва підприємства були продані Лукойлом після того, як Росія у 2014 році почала війну проти України, окупувавши Крим та частину Донецької і Луганської областей.