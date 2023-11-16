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Некомпетентні дії окупантів призвели до часткового блекауту на Запорізькій АЕС, – Енергоатом

Відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС.

Некомпетентні дії окупантів призвели до часткового блекауту на Запорізькій АЕС, – Енергоатом
Ілюстративне фото: ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” повідомило, що 14 листопада цього року через некомпетентність російських загарбників та працівників “Росатома” стався частковий блекаут. 

За даними “Енергоатома”, відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин. У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми некомпетентними діями.

“Енергоатом” зазначає, що ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.

“Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Водночас перебування рашистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці”, – йдеться у повідомленні “Енергоатома”.

У компанії нагадали, що від початку окупації Запорізької АЕС там сталося 7 повних блекаутів. Такі події загрожували всьому континенту, адже окупанти не несуть відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку станції.

Нагадаємо, у кінці жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. Зокрема, на станції потрібно проводити роботи щодо підтримання стану устаткування, але ці роботи не проводяться.

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