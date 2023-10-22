Міністр енергетики заявив, що ситуація на ЗАЕС погіршується

На станції потрібно проводити роботи щодо підтримання стану устаткування, але ці роботи не проводяться.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується, повідомляє Укрінформ із посиланням на телемарафон.

Він нагадав, що станція вже понад рік не працює, при цьому Україна постачає на ЗАЕС електроенергію, щоб забезпечити функціонування систем безпеки.

"Але це ж об'єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування", – наголосив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ЗАЕС росіяни хотіли здійснити контрольований викид радіації. Кризовий момент минув, але РФ може повторити. За словами начальника ГУР, окупанти хотіли штучно перезавантажити систему.