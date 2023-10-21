Головне за суботу, 21 жовтня: удари по Харкову, ситуація під Авдіївкою, 68 бойових зіткнень

68 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, саміт у Каїрі. Яким запам’ятається 605-й день повномасштабної війни.

Пізно ввечері 21 жовтня ворог атакував Харків ракетами.

Про це повідомили очільник міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Повітряні сили ЗСУ о 22:12 попередили Харківську область про загрозу застосування балістичного озброєння.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині російська ракета вдарила по терміналу «Нової пошти».

“Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція”, - написав президент.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 15 атак ворога.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 жовтня – в нашій новині.

Українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області та закріпилися у селі Кринки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно геолокаційних кадрів, опублікованих 19 жовтня, українські сили просунулися до північно-східних Кринок (27 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Детальніше – в новині.

У суботу окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік. Зараз всю інформацію уточнюємо", – повідомив голова ОВА.

Українські військові отримали партію нових броньованих автомобілів Senator у варіанті MRAP, повідомляє “Мілітарний” із посиланням на Defence Blog.

Бронеавтомобілі поставила канадська компанія Roshel Smart Armored Vehicles.

Зазначається, що, на відміну від попередньої версії, новий бронеавтомобіль має поліпшений захист від підриву на мінах, що забезпечує додаткові переваги для військових при виконанні різних бойових завдань.

Зазначається, що машина була розроблена з урахуванням досвіду використання Senator у складі Сил оборони України під час війни з Росією. Вона призначена для розміщення до 10 військових і забезпечує високий рівень захисту від вибухових пристроїв та засідок.

Більше інформації – в новині.

У Каїрі триває Саміт миру для пошуку шляхів розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту і запобігання ширшій війні у регіоні, пише Reuters.

У ньому взяли участь лідери та міністри закордонних справ з Європи, Африки та інших країн. Водночас США представлені лише на рівні тимчасово повіреного з американського посольства у Каїрі. Не приїхали до Каїру і канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та президент Франції Еммануель Макрон.

Чи зможуть учасники саміту ухвалити спільну декларацію, невідомо, враховуючи розбіжності їхніх позицій.

Представники західних країн закликали Ізраїль “полегшити страждання народу Гази”, “дотримуватися міжнародного права” та “зберегти життя цивільного населення”. Арабські лідери засудили бомбардування Ізраїлем Гази й вимагали відновити зусилля, щоб покласти край десятиліттям циклу насильства між ізраїльтянами та палестинцями.

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