Росія вчинила в Україні 2 500 екологічних злочинів, – Свириденко

Кожен день війни – це приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила 2500 екологічних злочинів.

Про це вона сказала під час конференції United for Justis.United for Nature, повідомляє Укрінформ.

“Війна триває, і Росія продовжує скоювати злочини, завдаючи шкоди щодня… 2500 екологічних злочинів задокументовано”, – сказала вона.

Свириденко також наголосила, що кожен день війни – це приблизно 120 мільйонів євро завданих збитків.

“Вони жорстоко вбивають українців, вони руйнують наші міста і села, вони винищують наші ліси, наші великі природні ресурси, поля і озера. Вони мінують дороги і споруди, мінують систему водопостачання”, – наголосила вона.

За її словами, підрив Каховської ГЕС призвів до катастрофічних наслідків для людей та екології.

“Мільйон українців втратили доступ до питної води, 100 тисяч мешканців у 80 населених пунктах постраждали від підтоплення, 140 тисяч – залишилися без світла”, – сказала вона, додавши, що відновлення природи не може розпочатися без розмінування.

Нагадаємо, у вересня очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про ухвалення рамкового документу Міжнародної робочої групи щодо плану екологічного відновлення України. У ньому визначені три пріоритети: оцінка завданої довкіллю шкоди, пошук стратегії забезпечення відповідальності й відшкодування, а також рекомендації щодо післявоєнного переходу України до «зеленої» економіки.