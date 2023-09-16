Ухвалено рамковий документ Міжнародної робочої групи щодо плану екологічного відновлення України

У ньому визначені три пріоритети: оцінка завданої довкіллю шкоди, пошук стратегії забезпечення відповідальності й відшкодування, а також рекомендації щодо післявоєнного переходу України до «зеленої» економіки.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що разом з екс-віце-прем’єр-міністром, колишнім міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем провели друге засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

“Працюємо над розробкою та впровадженням цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни. Відповідні механізми, що будуть розроблені групою й застосовані для України, мають бути універсальними та ефективно запобігати злочинам проти довкілля у світі, бути відображеними у відповідних резолюціях Генасамблеї ООН та інших документах системи міжнародного права. Екологічна безпека - важливий пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у режимі відеоконференції у засіданні також узяли участь: Президент Ірландії в 1990–1997 роках Мері Робінсон, комісар ЄС з питань довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічюс, професор, генеральний директор Європейського кліматичного фонду Лоранс Тубіана, міністр навколишнього середовища та зміни клімату Бразилії у 2010–2016 роках Ізабелла Тейшейра, віце-президент Європейського парламенту Гайді Гаутала, член парламенту Швеції Ребекка ле Муан.

З українського боку долучилися: міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, Генеральний прокурор Андрій Костін, радники глави Офіса президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Як зауважила Маргот Вальстрем, те, що сьогодні відбувається в Україні, має значення для всього світу і ми повинні мати потужну відповідь щодо війни проти екології та підтримувати всі зусилля щодо притягнення до відповідальності за ці злочини.

Також Маргот Вальстрем представила рамковий документ Міжнародної робочої групи, де визначені три пріоритети її роботи: максимально повна оцінка завданої довкіллю шкоди, пошук найкращої стратегії визначення та забезпечення відповідальності й відшкодування за ці злочини, а також рекомендацій щодо післявоєнного переходу України до «зеленої» економіки.

Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував, що в Україні розслідується 14 випадків екоциду, скоєного під час агресивної війни рф проти нашої країни. Зафіксовано вже 252 воєнних злочини, які призвели до заподіяння шкоди довкіллю. 6 червня, у день умисного підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, розпочато розслідування за фактом воєнного злочину та екоциду.

Україна стала першою державою, яка докладає зусиль для переслідування за екологічні воєнні злочини та екоцид.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, сьогодні близько 700 тис. га українських лісів розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, 2,4 млн га лісів – на звільнених територіях. Ці ліси потребують відновлення. 20% охоронних територій України постраждали від війни. Під російською окупацією на сьогодні перебувають 10 національних парків, 8 природних та 2 біосферні заповідники.

За підсумками засідання було ухвалено рамковий документ Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. У ньому йдеться про те, що група присвятить найближчий рік використанню експертних знань в усіх зазначених вище сферах для просування рекомендацій, які допоможуть Україні рухатися до «зеленого» майбутнього, захищати її навколишнє середовище та досягнути належної справедливості у зв’язку із заподіяною шкодою.

Нагадаємо, у серпні Руслан Стрілець повідомив, що сума збитків, завданих росіянами довкіллю України, досягла 2 трлн грн. Це далеко не остаточні цифри.

Раніше міністерство повідомило, що дно колишнього Каховського водосховища засіяли рослинами. Різноманітні трави засіяли природоохоронці Національного природного парку “Кам'янська Січ”.

Також нагадаємо, що через війну в Чорному морі загинуло близько 1 000 дельфінів. Руйнація росіянами Каховської ГЕС стала одним з наймасштабніших ударів по довкіллю України.