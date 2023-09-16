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Бахмут: ЗСУ мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки

За останню добу ЗСУ ліквідували 146 окупантів.

Бахмут: ЗСУ мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки
Фото: Генштаб ЗСУ

На південному фланзі Бахмутського напрямку продовжується наступ Збройних сил України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Фіксуємо дещо зниження обстрілів у порівнянні з попередніми днями. Тоді обстрілів було на цьому напрямку понад 600. За минулу добу зафіксовано 376 обстрілів", - сказав речник.

За його словами, українські військові мають успіхи у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

За останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 146 окупантів та декілька одиниць ворожої техніки:

  • артилерійську установку "МСТА-Б";
  • 2 протитанкові гармати МТ-12 ("Рапіра");
  • 8 автомобілів;
  • декілька дронів.

Також захисники знищили пункт управління безпілотниками, звідки запускалися ворожі дрони-камікадзе та ліквідували 6 складів з боєприпасами.

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Нагадаємо, що бійці Держприкордонслужби України ліквідували польовий склад росіян біля Бахмута Донецької області.

А 15 вересня Третя окрема штурмова бригада повідомила деталі про звільнення Андріївки Донецької області. В результаті блискавичної операції захисників ворожий гарнізон Андріївки біля Бахмута був оточений, відрізаний від основних сил та знищений.

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