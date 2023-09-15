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Прикордонники ліквідували біля Бахмута польовий склад окупантів

Разом зі складом знищили і окупанта.

Прикордонники ліквідували біля Бахмута польовий склад окупантів
Фото: Скріншот з відео

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) ліквідували польовий склад росіян біля Бахмута Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Дістали” його наші бійці за допомогою станкового автоматичного гранатомета разом з окупантом, який був біля цілі”, - йдеться у повідомленні.

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Місце розташування складу окупантів виявила аеророзвідка ДПСУ.

Нагадаємо, український морський безпілотник пошкодив малий російський ракетний корабель "Самум" у Криму. Дрон атакував 14 вересня вхід до тимчасово окупованої Севастопольської бухти. Після атаки вороже судно довелося відбуксирувати на ремонт.

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