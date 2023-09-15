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У відновленні Ізюмської лікарні допоможуть Франція та Катар

Майже половину грошей готовий виділити уряд Катару.

У відновленні Ізюмської лікарні допоможуть Франція та Катар
Фото: Володимир Мацокін/Facebook

Триває збір коштів та пошук донорів, які допоможуть відновити будівлю Ізюмської лікарні у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Лікарня в Ізюмі зазнала значних руйнувань внаслідок російських обстрілів у березні 2022 року. 

“Проєкт відновлення передбачає не лише усунення наслідків обстрілів, але й завершення робіт у тому корпусі, який тривалий час був довгобудом. Він також впишеться в технологічний процес надання медичної допомоги. До збору коштів долучилася Фундація Олени Зеленської. Уряд Франції готовий постачати сучасне медичне обладнання”, – розповів голова МОЗ Віктор Ляшко.

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Також фінансувати відновлення Ізюмської лікарні готовий уряд Катару, йдеться про 11-12 млн доларів. Це майже половина ресурсу, який потрібен для відновлення.

Начальник медичної частини закладу Богдан Бережний розповів, що внаслідок російських обстрілів було пошкоджено всі корпуси. Особливо постраждали операційні, реанімація та приміщення комп’ютерної томографії з дороговартісною технікою.

Нагадаємо, Україна та Італія обговорили співпрацю в сфері охорони культурної спадщини під час війни з Росією. Італійська сторона висловила готовність стати патроном у відновленні Одеси. Також Італія готова приєднатися до процесу відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі, який постраждав внаслідок російських атак.

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