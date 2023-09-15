Партизани виявили авіаційний ремонтний завод в Криму

В тимчасово окупованому росіянами Криму, у Євпаторії, на авіаційному ремонтному заводі відбувається ремонт техніки.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

“На заводі знаходиться 2 великі бокси, де проводять ремонт пошкодженої техніки. Роботи ведуться цілодобово. Об'єми невеликі і в основному з мінімальними ушкодженнями”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з цієї частини проводиться ротація особового складу до Білогірського району. Термін ротації складає 1-2 місяці.

Фото: Атеш

Як раніше повідомлялось, вибухи в районі Євпаторії в окупованому Криму – це спецоперація військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил. Внаслідок неї знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.