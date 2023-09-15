Обговорили ситуацію на фронті, потребу в ППО і проблеми в угрупованнях військ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із американськими та британськими партнерами.

Про це йдеться в дописі Залужного у соцмережах.

Сторони обговорили широке коло питань і провели конструктивні переговори, зазначив Головнокомандувач.

"Детально ознайомив союзників із оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій", - повідомив Залужний.

Співрозмовники обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. "Чекаємо на хороші новини", - підкреслив генерал.

Під час зустрічі йшлося про посилення української протиповітряної оборони, додатковий транспорт для евакуації поранених, пошук шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин. Окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі.

Нагадаємо, цього місяця Залужний провів переговори з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії Даніелем Петреску. Йшлося про російські атаки на інфраструктуру на Дунаї. Також поспілкувався з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі. Сторони обговорили оборонні потреби української армії. Була і розмова з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки Тьєрі Бюркаром про, зокрема, підготовку українських бійців на території Франції.