Розвідка заявила, що в український полон щодня потрапляють десятки окупантів

Серед них є ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, а також ті, хто здається добровільно.

В український полон потрапляють щодня десятки російських окупантів.

Про це в етері телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Кожен день ми фіксуємо прибуття десятків росіян в український полон. Серед них і ті, хто потрапив у полон внаслідок бойових дій, і ті, хто здається добровільно", ― сказав Юсов. Він зазначив, що поповнення обмінного фонду впливає на процес звільнення українських військовополонених. Юсов також повідомив що різко зросла кількість заявок від росіян у межах державної програми України для "Хочу жить": якщо раніше отримували 70-100 звернень на день, то зараз цей показник у півтора-два рази вищий ― 170 і більше.

"1000 заявок зараз перебувають у процесі реалізації і понад 200 – це успішні кейси виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ. Це лише за програмою "Хочу жить", – сказав Юсов. Він зауважив, що такий ефект серед російських військових спровокувала успішна спецоперація української розвідки "Синиця", внаслідок якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.

Нагадаємо, нещодавно Уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомив, що Україна має проблеми з обмінним фондом - недостатньо російських військовополонених, яких можна міняти на українських.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців.