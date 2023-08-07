Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців, - Зеленський

Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, пришвидшує свободу для українців.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні відбувся черговий обмін полоненими, в ході якого вдалося повернути 22 військових.

"Є важливий результат у нашої команди, яка займається обмінами. Ще 22 хлопці вдома, в Україні. 20 із них – солдати та сержанти, двоє – офіцери. Воїни Збройних Сил. Серед них є поранені. Потрапили в полон на різних напрямках фронту. Але тепер вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз у російській неволі. Пам’ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісти зниклих", - сказав президент.

"На щастя, вдається повертати наших. І важливо, що це – спільне завдання. Завдання і тих, хто організовує обміни: Єрмак, Буданов, Малюк, Клименко. Дякую, хлопці! І завдання тих, хто поповнює для нашої держави обмінний фонд. Кожен, хто бере окупантів у полон на фронті, хто активний на передовій. Кожен такий наш воїн пришвидшує свободу для українців. Важливо про це пам’ятати", - додав Зеленський.

Президент також розповів, що провів селекторну нараду з військовими і заслухав доповідь щодо ситуації на фронті – наших наступальних дій, можливостей нашого руху та динаміки руху.

"Звичайно, були звіти щодо постачання снарядів і техніки, щодо нашого виробництва зброї. Міністерство оборони, Мінстратегпром. Постійно нарощуємо обсяги! І в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. І я дякую за цю силу всім, хто працює зараз саме над українським виробництвом!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 6 липня з російського полону повернулися 47 українських бійців, зокрема двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець із Херсону.