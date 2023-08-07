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В Офісі генпрокурора припускають, що Росія вдарила по Покровську "Іскандерами"

Остаточна кількість постраждалих з’ясовується.

В Офісі генпрокурора припускають, що Росія вдарила по Покровську "Іскандерами"
Покровськ
Фото: Донецька ОДА

Прокуратура розпочала розслідування за фактом ракетного обстрілу Покровська, у результаті якого загинуло п'ятеро людей, 31 особа постраждала.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"7 серпня 2023 року близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет «Іскандер», обстріляла житлову забудову м. Покровська. За попередніми даними, в результаті влучання у 5-поверховий будинок пʼятеро людей загинули...", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).

Унаслідок обстрілу зруйновано декілька квартир та перекриття між верхніми поверхами будинку, в одній з квартир виникла пожежа, усіх постраждалих доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Крім того, через пів години стався обстріл ще одного цивільного об’єкта, що розташований поруч із даним житловим будинком. Пошкоджені торговельні заклади та інші об’єкти.

Зараз на місцях влучання ворожої зброї працюють рятувальники і правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих з’ясовується.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили ракетами по житловому будинку в Покровську. Станом на 21:55, за даними МВС, загинули пʼятеро, 31 людина травмована. Серед них – 19 працівників поліції, пʼятеро рятувальників і дитина.

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